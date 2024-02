Sport in tv oggi (sabato 24 febbraio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Ci sarà tanto Sport da seguire in tv ed in streaming oggi, sabato 24 febbraio: in programma il tennis con i tornei ATP e WTA, gli Sport invernali con le gare di Coppa del Mondo per sci alpino, salto con gli sci, slittino, snowboard, sci freestyle e sci alpinismo, oltre ai Mondiali di bob e di skeleton, ai Mondiali Junior di short track ed ai Mondiali Youth di biathlon, il basket con la Coppa Italia, il volley femminile con la Coppa Italia, il calcio con la Serie A, e molto altro. L'azzurra Jasmine Paolini scenderà in campo nella finale del torneo WTA 1000 di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti: nel secondo incontro dalle 14.00 italiane sul Centre Court, che si giocherà comunque non prima delle ore 16.00, l'italiana affronterà la russa Anna Kalinskaya.

