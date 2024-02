Specchia: “Zielinski? Non so quanto possa dare adesso. Finora non è mai stato decisivo. L’uscita dal basso eccessiva ...

Specchia: "Zielinski? Non so quanto Zielinski potrà dare al Napoli ancora" (Di sabato 24 febbraio 2024) Specchia: l'allenatore deve essere imparziale, ma nei fatti conta chi ha qualcosa in più Paolo Specchia. allenatore, ha parlato ai microfoni di 'Forza Napoli Sempre' su Radio Marte. Queste le sue dichiarazioni: Specchia: Il polacco, con la sua qualità, potrebbe incidere e decidere più di quanto non faccia Cajuste, ma Piotr non è stato mai davvero decisivo, in queste ultime stagioni "Non so quanto Zielinski potrà dare al Napoli ancora. Il polacco, con la sua qualità, potrebbe incidere e decidere più di quanto non faccia Cajuste, ma Piotr non è stato mai davvero decisivo, in queste ultime stagioni: non punterei su di lui come salvatore della patria, ci sta che ...

Altre Notizie

Specchia scettico su Zielinski: "Non so quanto possa dare adesso, finora mai decisivo": L'allenatore Paolo Specchia ha parlato ai microfoni di 'Forza Napoli Sempre' su Radio Marte : “ Non so quanto Zielinski potrà dare al Napoli ancora. Il polacco, con la sua qualità, potrebbe incidere e ... tuttonapoli Rambone: "Zielinski come Pellegrini. A Cagliari sarà una bolgia: il Napoli non cada nell'inganno": "Zielinski potrebbe ritrovare spazio in campionato Difetta di continuità, ma succede anche a Pellegrini della Roma e a tanti altri talenti. Nel caso di Pellegrini, De Rossi lo sta dosando: ... areanapoli L'ANALISI - Specchia: "Napoli, tenere Kvara e Osimhen in campo diventerà una necessità": “Non so quanto Zielinski potrà dare al Napoli ancora ... non punterei su di lui – ha detto l’allenatore Paolo Specchia a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre - come salvatore della patria, ci ... napolimagazine

