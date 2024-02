Spalletti spegne le Playstation degli Azzurri | “In Nazionale non si cazzeggia”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 24 febbraio 2024) Pubblicato il 24 Febbraio, 2024 Lucianoha le idee chiare su quello che sarà l’obiettivo dell’Italia ai prossimi Europei: vincere. A una manciata di mesi dalla rassegna continentale che vede glicampioni in carica, il ct subentrato a Mancini lancia anche un avvertimento ai suoi giocatori. “Io ho bisogno di far venire fuori unaforte, non mi accontento di nulla. Voglio vincere l’Europeo e poi voglio vincere il Mondiale. Poi possiamo uscire anche subito, ma i discorsi che faccio alla squadra sono quelli che si aspettano tutti gli italiani: si va in Germania per vincere, non per partecipare. Lo richiede la nostra storia. Per riuscirci ho bisogno che questi calciatori diventino meglio di quello che sono. Non ho il tempo di esercitarli: serve qualcosa che gli entri dentro e gli accenda un fuoco, gli ...