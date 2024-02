Spalletti | ”Quale ADL ha parlato? Ce ne sono 4-5 in giro | uno grato | uno malinconico | uno rancoroso”

“Ci sono 4-5 ADL”, De Luca replica: “Quale Spalletti ha parlato, quello della campagna?”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 24 febbraio 2024): “Napoli in difficoltà? Vi racconto un aneddoto, le parole di ADL? Ce nediversi, uno, uno, uno, gli auguro comunque di centrare la qualificazione al Mondiale per Club, la Nazionale? Voglio vincere tutto” Luciano, commissario tecnico della Nazionale italiana ed ex allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole: “Che provo vedendo il Napoli in difficoltà? Le racconto un episodio che racchiude tutto.andato a vedere Milan-Napoli, ero al bar nella zona Lounge: un bambino tifoso del Napoli a 7-8 metri ha cominciato a fissarmi. Quando il papà gli ha dato il permesso è corso da me e si è attaccato alle gambe: piangeva. L’ho preso in braccio e ancora ...