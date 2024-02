Spalletti: 'Penso ad un nuovo modulo per la mia Italia. Chiesa, Locatelli, Zaniolo e Frattesi, che ne sarà di loro...'

Spalletti: "Basta Playstation in Nazionale, non si viene qui per giocare fino alle 4 di mattina": Luciano Spalletti mette le cose in chiaro: 'Si viene in Nazionale con gli occhi che ridono e con il cuore che batte e ci si sta come un branco di lupi'. areanapoli

Marcello Lippi: «Il Mondiale una gioia immensa come tutta la mia carriera»: Marcello Lippi oggi è il protagonista in copertina su Sportweek. Ecco alcuni estratti della sua intervista Marcello Lippi, ex Ct dell‘Italia ... calcioblog

Spalletti li ha beccati, è durissimo: “La Playstation alle 4 di notte prima della partita mai più”: "Maglia, valori, orgoglio, responsabilità, non sono parole che uso a caso, anche se qualcuno deve averlo pensato… Alcuni giocatori devono aver creduto che Spalletti abbaia e poi non ha i dentini, ... fanpage