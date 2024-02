Spalletti | «Caso scommesse | c’è una cosa che ancora non ho capito L’Inter può vincere la Champions»

Tonali e Zaniolo nel caso scommesse, la reazione di Spalletti: 5 minuti infiniti nello spogliatoio

(Di sabato 24 febbraio 2024) Lucianoha parlato a La Gazzetta dello Sport in una lunga intervista, facendo il punto su tanti argomenti del nostro calcio Luciano, Ct dell’Italia, ha parlato a La Gazzetta dello Sport in una lunga intervista, facendo il punto su tanti argomenti del nostro calcio. FARE IL CT: SE LO ASPETTAVA COSI‘ – «Sì da un punto di vista del lavoro da fare. Abbiamo guadagnato la qualificazione, meritandola. Siamo stati coerenti nelle scelte e nel giocare un calcio propositivo, senza mai abbandonarlo. Ma dobbiamo essere più bravi a mantenerlo per tutta la durata delle gare: non ci siamoriusciti». IL MOMENTO PIU’ DIFFICILE: IL– «Sicuramente sì e ha prodotto una reazione importante del gruppo. Anche se non riesco a capire perché abbiano deciso di venire a interrogare i ...