Spalletti | «A Milano un bambino tifoso del Napoli mi fissava | corse da me e si mise a piangere»

(Di sabato 24 febbraio 2024): «De Laurentiis? Ce ne sono 4 o 5, il De Laurentiis grato, quello rancoroso, il retroscenista». Intervista dialla Gazzetta a firma Andrea Di Caro. Quanto le è dispiaciuto veder soffrire i tifosi delquest’anno? «Le racconto un episodio che racchiude tutto. Sono andato a vedere Milan-, ero al bar nella zona Lounge: undela 7-8 metri ha cominciato a fissarmi. Quando il papà gli ha dato il permesso è corso da me e si è attaccato alle gambe: piangeva. L’ho preso in braccio e ancora singhiozzava. Avrei voluto chiedere al papà il numero di telefono. Se sta leggendo o qualcuno lo conosce, vorrei tanto riparlare con quelche mi ha stretto il cuore». De Laurentiis ha recentemente detto che lei gli ...

