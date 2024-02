Spal-Arezzo 0-0, buon punto per gli amaranto

(Di sabato 24 febbraio 2024) Ferrara, 24 febbraio 2024 – Termina a reti bianche al «Mazza» di Ferrara tra. Unper gli, considerato soprattutto che la squadra ha giocato gli ultimi 35 minuti in dieci. Il pareggio permette infatti di tenere gli estensi a distanza di sicurezza e dare continuità alla vittoria contro la Recanatese. Indiani premia con una maglia Masetti in difesa e Foglia a centrocampo e torna titolare anche capitan Settembrini, mentre Damiani e Lazzarini trovano conferma dopo le ultime prove positive. La gara inizia senza particolari squilli, con le due squadre che provano a rendersi pericolose specialmente sulle fasce per poi rifornire al centro i propri terminali offensivi, Gucci da una parte e Antenucci dall'altra. La prima occasione la costruisce l’che ...

