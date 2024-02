Spaccio nel Salento In casa oltre 600 grammi di droga | rifiuta i controlli e ferisce poliziotto | arrestato 23enne

Salento, droga pronta per lo spaccio: arrestato 43enne

(Di sabato 24 febbraio 2024) Pubblicato il 24 Febbraio, 2024 Dopo gli episodi delle settimane e dei mesi scorsi ancora un arresto pernel. Nella giornata di ieri, venerdì 23 febbraio, gli agenti della Polizia di Stato hannoundi Porto Cesareo trovato in possesso di 431,06di cocaina, di 198,40di marijuana,che di materiale per il frazionamento e il confezionamento dello stupefacente e contanti.nel, la reazione delalla perquisizione L’operazione è stata condotta dai poliziotti della Squadra Mobile di Lecce che, a seguito di attività info investigativa, hanno dapprima individuato il luogo in cui ilsvolgeva l’attività di ...

