Sondaggio Piepoli per le Europee: "brinda" il centrodestra, Schlein umiliata nella classifica dei leader

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 24 febbraio 2024) Ilelaborato danon lascia margine al centrosinistra e ad Elly. Le domande poste al campione di italiani sondati dall’istituto di ricerca sono chiare: Chi voterà alle prossime? Chi vincerà le elezioni di giugno? Ha fidicia nel presidente del Consiglio? E in Elly?Altri quesiti riguardano l’opinione sul caso Navalny, la protesta degli agricoltori.Noto: il 50% pensa che vincerà ilEbbene: Meloni viaggi col vento in poppa per quanto riguarda la fiducia nei, la maggioranza degli intervistati afferma che voterà Fratelli d’Italia; sempre la maggioranza dei sondati risponde che a prescindere da chi voterà, sarà ilad aggiudicarsi la vittoria. Male per la ...