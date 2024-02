Sondaggi, FdI e Pd perdono voti. In crescita il M5s, testa a testa tra Lega e Forza Italia

TERMOMETRO POLITICO * SONDAGGI: « IL PARERE DEGLI ITALIANI SU NAVALNY, ASSANGE E DE LUCA » (RILEVAZIONI 22/2 – DIFFUSIONE 23/2): Torniamo col nostro sondaggio settimanale legato alle tematiche di stretta attualità. In questo caso, ci focalizziamo su tre figure che, per una ragione o per un’altra, hanno avuto un grande impatto s ... agenziagiornalisticaopinione

Armi all’Ucraina: quasi 1 elettore di FdI su 2 si dice “stanco”: Fino all’ultimo proiettile. Fino alla vittoria totale dell’Ucraina sulla Russia di Putin. Oggi Giorgia Meloni è volata a Kiev per ribadire il sostegno incondizionato dell’esecutivo – appiattito sulle ... ilfattoquotidiano

Sondaggio Pagnoncelli, FdI in calo (28,2%) ma la premier Meloni no. Tra Lega e FI è testa a testa. Scende il Pd: 18,3%, M5S al 17%: Fratelli d’Italia al 28,2%, Forza Italia in salita (7,9%), la Lega arretra (8,3%). Inalterato il gradimento della presidente del Consiglio. Per il suo partito il dato più basso dalle Politiche ... msn