Sommer verso il recupero per Lecce-Inter | ma Audero preallertato

Inter, Sommer ha una leggera febbre: se non recupera, per Lecce è pronto Audero

SITUAZIONE IN PORTA – Yann Sommer tiene in apprensione Simone Inzaghi, visto anche lo stato febbrile che lo ha colpito negli scorsi giorni. A livello di tempi dovrebbe comunque riuscire a recuperare entro domani alle 18, orario del calcio d'inizio di Inter-Lecce. Se però non dovesse farcela, Emil Audero (più di Raffaele Di Gennaro) è pronto a prendere il suo posto in campo per la sua prima da titolare in nerazzurro in campionato.