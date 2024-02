Sommer | niente Lecce-Inter | lasciato il ritiro di Appiano Gentile – Sky

Sky - Niente Lecce per Sommer: l'elvetico ha lasciato la Pinetina. A Lecce toccherà ad Audero

(Di sabato 24 febbraio 2024) Yannnon ce la fa perdi domani. Lo stato febbrile che lo ha colpito negli ultimi giorni gli impedirà infatti di partire per il Salento con la squadra, tanto da aver giàildi. La conferma arriva da Sky Sport.PARTENZA – Sarà Emil Audero il titolare in porta per. Notizia degli ultimi minuti è infatti l’assenza certa di Yannche, dopo l’allenamento di oggi, haildie non partirà con la squadra. Non riesce a recuperare, dunque, dallo stato influenzale che lo ha colpito negli ultimi giorni. La speranza, ora, è di averlo pronto per ...