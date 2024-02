Snowboard parallelo | Coppa del Mondo | Fischnaller e Bagozza sul podio in gara-1 a Krynica

LIVE Snowboard, PGS Krynica 2024 in DIRETTA: gli azzurri provano a riaprire la Coppa del Mondo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 24 febbraio 2024) L’Italia sogna la vittoria a(Polonia), sede della sesta tappa delladeldi2023/2024, ma deve accontentarsi di due atleti sul. La vittoria di-1 è andata infatti all’austriaco Andreas Prommegger, che nella Big Final ha avuto la meglio su Roland, bravo a lottare e a crederci fino alla fine, ma costretto ad inchinarsi e chiudere al secondo posto. Terza posizione invece per Daniele, sconfitto in semifinale da Prommegger ma bravo a riscattarsi immediatamente nella Small Final, precedendo un altro austriaco, Fabian Obmann. Eliminati infine agli ottavi di finale Edwin Coratti (nel derby con) e Mirko Felicetti, per mano dell’austriaco ...