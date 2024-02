Snowboard oggi | PGS Krynica 2024 | programma 24 febbraio | orari | tv | streaming

Calendario snowboard oggi, PGS Simonhöhe 2024: programma, orari, tv, streaming, startlist

(Di sabato 24 febbraio 2024) Dopo quattro settimane torna la Coppa del Mondo 2023-diparallelo., sabato 24, si disputerà infatti a(Polonia) gara-1 del PGS, sesto appuntamento del calendario stagionale. Sono come sempre numerosi gli azzurri da seguire con particolare attenzione. In campo maschile Edwin Coratti, al momento secondo nella classifica generale con 220 punti, cercherà di recuperare terreno sul leader Benjamin Karl, primo a quota 422. Fari puntati poi su Maurizio Bormolini (quarto con 210), Daniele Bagozza (quinto con 196), Roland Fischnaller (sesto con 191) ed Aaron March (settimo con 190). In campo femminile grande occasione per Lucia Dalmasso, anche lei chiamata ad attaccare la vetta. L’azzurra dopo cinque appuntamenti si trova al terzo posto della classifica generale con 272 ...