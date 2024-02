Snowboard | a Krynica doppio podio azzurro Secondo Roland Fischnaller | terzo Daniele Bagozza nel PGS

Snowboard: a Krynica doppio podio azzurro. Secondo Roland Fischnaller, terzo Daniele Bagozza in PGS

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 24 febbraio 2024) Nel primo dei due PGS del weekend di Coppa del Mondo dialpino a, in Polonia, in casa Italia si può esultare con gli ennesimi podi di una stagione da sogno, ricca di successi per il Bel Paese. Non è arrivata la vittoria, ma ilposto diè comunque un super risultato. Il veteranonella solita lotta tra ultraquarantenni con l’austriaco Andreas Prommegger esce sconfitto di soli sei centesimi, trovando però ildell’anno. Festeggia anche, che èsuperando nella Small Final l’austriaco Fabian Obmann e recuperando punti importanti a Benjamin Karl per la corsa alla Coppa (restano praticamente solo loro due in lizza). Tra le ...