Snowbard | Coppa del Mondo Krynica 2024 | sette azzurri approdano agli ottavi nel PGS

Snowbard, Coppa del Mondo Krynica 2024: sette azzurri approdano agli ottavi

(Di sabato 24 febbraio 2024) Si sono concluse le qualificazioni del PGS, valido per ladeldi snowboard alpino 2023-, andate in scena a, in Polonia: sono 7 gli, 4 uomini e 3 donne, che passano alla fase ad eliminazione diretta che si svolgerà a partire dalle ore 13.00. Tra le donne il miglior tempo è dell’austriaca Daniela Ulbing, che chiude in 1’38?23, davanti alla svizzera Julie Zogg, seconda a 0?06, ed all’azzurra Lucia Dalmasso, terza a 0?47. Per quest’ultima ci sarà il derby neglidi finale con Elisa Caffont, 14ma a 3?51. Passa il turno anche Jasmin Coratti, ottava a 2?23, che se la vedrà subito con l’austriaca Claudia Riegler, nona a 2?57, infine l’elimination run è fatale ad Elisa Fava, 19ma a 5?75. Tra gli uomini il miglior crono è del sudcoreano Sangho Lee in ...