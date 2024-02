Smog | Confimprese | ' a Milano negozi a porte chiuse per ridurre consumi ed emissioni'

A Milano negozi con le porte chiuse contro lo smog

(Di sabato 24 febbraio 2024), 24 feb. (Adnkronos) -deiperenergetici e contenere le. È l'obiettivo del progetto 'Siamo aperti al risparmio energetico' dell'Associazione-Le imprese del commercio moderno, rivolto a tutte le aziende associate e patrocinato dal Comune di. L'iniziativa prevede di tenereledeiper promuovere il risparmio energetico, esponendo specifiche vetrofanie che indicano l'obiettivo del progetto ai consumatori e alle consumatrici. La campagna, che durerà per tutto il 2024, ha già raccolto numerose adesioni e mira a coinvolgere tutte le 450 imprese associate. La prima edizione, lanciata nel 2022, era ...

