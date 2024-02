Slittino | CdM Sigulda | Berreiter conquista la prova di singolo femminile | Hofer undicesima

Slittino, Fischnaller e compagni a Sigulda prima dell'inizio della Coppa del Mondo

quinto posto per Dominik Fischnaller nel singolo maschile di Altenberg , valido per la Coppa del Mondo di Slittino . L’azzurro ha recuperato ben sei posizioni ... (sportface)

I risultati della NationsCup della prima tappa di Cdm di Sigulda: Il padrone di casa Gints Berzins ha staccato il miglior tempo in 48"136 nel singolo maschile della NationsCup che ha aperto la penultima tappa stagionale di Coppa del Mondo a Sigulda, in Lettonia. All ... fisi

Milleproroghe, c'è il via libera: dai mutui per i giovani ai contratti a termine e allo scudo erariale. Tutte le novità del 2024: Milleproroghe, il decreto legge ha avuto il via libera definitivo dall'Aula del Senato . Le misure a favore degli agricoltori e quelle a favore dei medici ma anche un nuovo scudo erariale per ... leggo

Riforma fiscale, Leo (Mef): ok del cdm alle sanzioni ridotte a un terzo: "Prosegue senza sosta la rivoluzione fiscale del governo, mirata a costruire un sistema più equo e giusto a vantaggio di cittadini e imprese", ha dichiarato in una nota il viceministro dell'Economia e ... italiaoggi