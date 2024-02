Slittino, Anna Berreiter rimonta e vince a Sigulda, Julia Taubitz ad un passo dalla Sfera di Cristallo

(Di sabato 24 febbraio 2024)con una splendidasi è aggiudicata la tappa di#1 (Lettonia) valevole come ottavo e penultimo appuntamento della Coppa del Mondo di2023-2024. Sulla pista baltica (dove nel corso del prossimo fine settimana si disputerà la tappa conclusiva della stagione) le condizioni del meteo, con temperature non rigide, hanno rimescolato le carte in tavola tra la prima e seconda manche. Se n’è giovata soprattutto la tedesca(settima dopo la prima manche in 41.799 e 41.606 nella seconda) con il tempo complessivo di 1:23.405 con 18 millesimi di vantaggio sul la lettone Elina Ieva Vitola (41.779 e 41.644), mentre completa il podio la tedesca(41.757 e 41.644) a 81. Quarta posizione ...