Slittino: a Sigulda ennesimo podio stagionale per Voetter/Oberhofer che vengono scavalcate in Coppa

(Di sabato 24 febbraio 2024) Nonoin dieci gare: Andreae Marionsono sicuramente le più costanti nelladel Mondo didoppio al femminile e lo confermano anche nel primo weekend di, penultima tappa del massimo circuito internazionale che si concluderà settimana prossima sempre in Lettonia. Il duo azzurro chiude al secondo posto la gara baltica cedendo di 85 centesimi al duo teutonico formato da Jessica Degenhardt e Cheyenne Rosenthal che colgono la vittoria numero cinque in stagione. Sarà proprio questa la rivalità che infiammerà le ultime due gare dell’anno: le azzurre infattiin testa alla classifica diper soli cinque punti dalle teutoniche. Un finale entusiasmante tra domani, con la sprint, ...

