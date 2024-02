Slavia Praga | parla il tecnico Trpisovsky | “Un onore affrontare il Milan”

Slavia Praga, parla il tecnico Trpišovský: “Un onore affrontare il Milan”

Pioli “Contro l’Atalanta per tornare a vincere”: “Il destino dipende da noi, non dagli avversari – ha poi osservato Pioli, commentando il sorteggio che ha accoppiato i rossoneri ai cechi dello Slavia Praga negli ottavi di Europa League – Non sarà ...lagazzettadelmezzogiorno

“Non è normale!”, Gasperini furioso prima di Milan-Atalanta: I prossimi impegni dei rossoneri li vedranno affacciarsi prima nell’andata degli ottavi di finale di UEL contro lo Slavia Praga a San Siro e poi due giorni dopo nella trasferta di Roma contro la Lazio ...spaziomilan

Milan in Europa League: quanto valgono gli ottavi e il precedente della Juventus: Dopo la vittoria per 3-0 dell`andata il Milan perde 3-2 in Francia contro il Rennes e si qualifica ugualmente per gli ottavi di finale di Europa League. Il sorteggio.calciomercato