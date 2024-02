Skeleton, Germania 1 si aggiudica la staffetta mista dei Mondiali, Italia 1 si ferma in 6a posizione

(Di sabato 24 febbraio 2024)1 come da pronostico si èta la gara didei Campionati del Mondo 2024 diin corso di svolgimento a Winterberg (). Sulla pista tedesca abbiamo assistito ad una gara emozionante che non ha lesinato in fatto di emozioni o colpi di scena. La medaglia d’oro quindi, è andata a1 con Hannah Neise e Christopher Grotheer che hanno fissato il tempo di 1:59.09 che hanno saputo precedere Gran Bretagna 2 con Tabitha Stoecker e Matt Weston che si sonoti a 12 centesimi, mentre completa il podio2 con Jacqueline Pfeifer e Axel Jungk a 22. Siin quartaGran Bretagna 1 con Amelia Coltman e Marcus Wyatt a 37 centesimi, quinta per ...

Secondo e ultimo appuntamento per la Coppa del Mondo di Skeleton per quanto riguarda il format olimpico del mixed team , che prevede in gara un uomo e una ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.03: Completa la riimonta Wyatt che porta Gbr 2 in testa con 9 centesimi di vantaggio su Usa. Ora Austria 2 18.01: ... (oasport)

LIVE Skeleton, Mondiali 2024 in DIRETTA: Margaglio e Bagnis ci credono per una medaglia nel misto: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara mixed team di Skeleton valevole per i Campionati Mondiali di Winterberg in Germania. Sul ...oasport

Skeleton, Germania 1 si aggiudica la staffetta mista dei Mondiali, Italia 1 si ferma in 6a posizione: Germania 1 come da pronostico si è aggiudicata la gara di staffetta mista dei Campionati del Mondo 2024 di Skeleton in corso di svolgimento a Winterberg (Germania). Sulla pista tedesca abbiamo ...oasport

DALLA Germania - Il Bayern Monaco pensa a Solskjaer come traghettatore: L'annuncio di un addio a fine stagione da parte di Thomas Tuchel non sembra esser bastat per calmare le acque in casa Bayern Monaco. Il club tedesco starebbe pensando di prendere ulteriori ...napolimagazine