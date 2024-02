Skateboard | al via il World Tour di Dubai | gli azzurri si giocano l’accesso a Parigi 2024

Skateboard: al via lo World Skateboarding Tour di Dubai. Gli azzurri si giocano l'accesso a Parigi 2024

(Di sabato 24 febbraio 2024) Un crocevia per l’Italia in ottica. Domani, domenica 25 febbraio, comincia ala tappa deling, competizione di fondamentale importanza per la Nazionale italiana, a caccia del pass olimpico. Le prove segneranno infatti il termine della prima fase di qualificazione per i Giochi e definirannoalle Olympic Qualifier Series, sezione riservata a un numero di partecipanti ridotto: 44 per ogni disciplina (ovviamente maschile e femminile). Nel park (le cui gare si svolgeranno dal 25 febbraio al 3 marzo) i riflettori saranno puntati su Alessandro Mazzara ed Alex Sorgente, rispettivamente quindicesimo e ventiduesimo nel ranking. Chiamati ad una risalita poi Lucrezia Zarattini ed Ivan Federico, che non sono ancora certi della ...

World Skateboarding Tour - Dubai Park 2024: programma, squadra italiana e dove vedere le gare: La diretta del WST Dubai Park 2024 sarà disponibile in tutto il mondo su Olympic Channel via Olympics.com. Inizierà con le semifinali sabato 2 e includerà le finali di domenica 3 marzo. Puoi trovare ... olympics