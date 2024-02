SIta, da lunedì 26 tornano i collegamenti tra Ravello, Scala ed Amalfi - Ildenaro.it

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 24 febbraio 2024) Sarà ripristinato, a partire, da26 febbraio, il servizio di collegamento degli autobus della, traed. Un’attesa durata quasi dieci mesi, all’indomani del tragico incidente in cui perse la vita Nicola Fusco, precipitato con il suo bus l’8 maggio scorso, in una curva dell’ex strada statale 373. “Una vicenda che ha addolorato e sconvolto l’intera collettività costiera, accrescendo ansie e preoccupazioni per i pericoli che provengono da un territorio unico ma fragile, che vede tutti i sindaci dei paesi costieri uniti per assicurare le migliori condizioni di vivibilità – sottolinea il primo cittadino di, Paolo Vuilleumier – In questi mesi, insieme al Comune di, abbiamo operato in stretta sinergia con gli enti sovracomunali, ...