Sinner | quale è il prossimo torneo dove giocherà il campione italiano?

Jannik Sinner, i prossimi tornei ATP nel 2024: il calendario e quando torna in campo

(Di sabato 24 febbraio 2024) Pubblicato il 24 Febbraio, 2024 Dopo le splendide vittorie agli Australian Open e a Rotterdam,è ilper il nostroazzurro?è ilper? Dopo la scorpacciata dell’ultimo mese, con le affermazioni negli Australian Open e nel prestigiosodi Rotterdam, Janniksi prenderà un paio di settimane di riposo per poi rituffarsi a capofitto nei prossimi impegni che lo vedranno protagonista assoluto in terra americana. Il nuovo numero 3 del ranking Atp, come lui stesso ha ammesso domenica in conferenza stampa, tornerà a casa per un paio di giorni per salutare velocemente i suoi genitori che non vede ormai dall’indomani della vittoria a Melbourne, ...

Jannik Sinner: “Roma è un torneo bellissimo, spero di far meglio rispetto al 2023. Alle Olimpiadi obiettivo medaglia”: Tennis - Flash, Interviste, Italiani | "Il successo non mi cambia come persona, la vittoria è positiva ma non duratura" racconta Jannik Sinner. "A Parigi anche per conoscere nuovi sportivi e nuovi met ...ubitennis

Coppa Davis esposta a Napoli, Binaghi: "I risultati di Sinner sono travolgenti": Continua il viaggio per l’Italia della Coppa Davis, che fino al 24 febbraio rimarrà esposta nello storico castello medievale e rinascimentale Maschio Angioino di Napoli. In occasione del Trophy Tour, ...tennisworlditalia

Sinner: "Alle Olimpiadi per una medaglia e per imparare nuove metodologie di lavoro": Ne ha parlato a Sportmediaset, intervista nella quale Jannik si è soffermato sulle Olimpiadi ... l’anno scorso non avevo fatto un buon torneo - ha risposto Sinner -. Quest'anno spero di alzare il mio ...sport.sky