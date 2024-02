Simone Baldini è Cavaliere della Repubblica In sedia a rotelle aiutò a spalare fango

Aiutò in sedia a rotelle a spalare il fango: Simone Baldini diventa Cavaliere al merito della Repubblica: “Premio per tutti ...

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 24 febbraio 2024) AGI - Un angelo delin: al 42enne, uno dei trenta eroi insigniti dal presidente Sergio Mattarella del titolo didell'Ordine al meritoItaliana come esempio presente nella società civile, è stata riconosciuta "l'immediata disponibilità offerta alle popolazioni alluvionate dell'Emilia Romagna" nel maggio 2023. 'Iron Baldo', come è soprannominato, è originario di Roma ma risiede a San Marino e vive e lavora a Pesaro. Dal 1997 è ina causa di un virus al midollo spinale. La sua storia era diventata virale in quei giorni difficili quando, armato di pala,gli altri volontari adal ...