Simona Izzo | “Venditti mi ha tradito e ha dedicato una canzone a Eleonora Giorgi” Poi rivela | “Non ci parliamo da anni | mi ha bloccato su WhatsApp”

Simona Izzo: “Venditti mi ha tradito e ha dedicato una canzone a Eleonora Giorgi”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 febbraio 2024) Intervistata da Monica Setta a Storie di donne al bivio, che andrà in onda oggi, 24 febbraio su Rai2,ha raccontato dei suoi due grandi amori. Con, come spiegato dall’attrice, i rapporti non sarebbero idilliaci anche, e soprattutto, per dei presunti tradimenti del cantautore: “Fossero stati anche solo tradimenti mentali, ci restai male. Ma non potevo non comprendere l’interesse diverso una splendidaa cui lui dedicò la. Capii invece dalla tv che apiaceva Manuela Arcuri – ha dichiarato – Era bellissima e a lui piacevano le donne che avevano un décolleté pronunciato. Restai stupita, al contrario, quando, salendo in camera di Antonello poco dopo esserci sposati, lo ...