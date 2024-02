Sicurezza, la sfida. Parla il prefetto:: "Più prevenzione e nuove tecnologie"

(Di sabato 24 febbraio 2024) di Armando Gradone* PERUGIA La domanda di maggiorerappresenta giustamente uno dei temi di maggiore interesse del dibattito pubblico, non solo in Umbria. In effetti, dietro la domanda divi sono preoccupazioni reali che derivano da una molteplicità di fattori, tra cui vi è certamente anche quello determinato da una criminalità odiosa e pervasiva come la criminalità predatoria. Furti e rapine sono comprensibilmente i reati che destano maggiore allarme tra i cittadini e rendono pienamente plausibile la richiesta di una sempre più incisiva azione die contrasto. Forze di polizia e Polizie locali ne hanno piena consapevolezza e sono costantemente impegnate, Comune per Comune, a non lasciare nulla d’intentato, in stretto raccordo tra loro, per rispondere all’esigenza di maggiore...