Sicurezza, Donzelli (Fdi): Forze ordine non sono e non resteranno sole

(Di sabato 24 febbraio 2024) Roma, 24 feb. (askanews) – “Ledell’none non. Le donne e gli uomini che con la divisa difendono e rappresentano tutti i giorni gli italiani, al di là della dinamica specifica di singoli casi e di eventuali errori sui quali verrà fatta chiarezza come già assicurato, nonsenza il pieno sostegno delle Istituzioni”. Lo dichiara il responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni. “Sarebbe pericoloso e sbagliato – avverte. lasciarli da soli esposti a sputi, spinte, aggressioni e insulti di estremisti vari di collettivi e centri sociali. Dispiace vederepolitiche che si fregiano di autochiamarsi democratiche essere prontissime a mettere sotto processo polizia ...

Sicurezza, Donzelli (Fdi): Forze ordine non sono e non resteranno sole: Lo dichiara il responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli. “Sarebbe pericoloso e sbagliato – avverte Donzelli. lasciarli da soli esposti a sputi, spinte, aggressioni e insulti ...askanews

Sondaggio: Sicurezza al primo posto. E Schmidt è sempre più vicino: Il documento commissionato da Mario Razzanelli (Forza Italia) che mette a confronto le candidature. Secondo il campione solo il 3% voterebbe sicuramente Eike e Funaro ma la forbice si allarga su altre ...lanazione

IL VIDEO. Navalny, Donzelli (FdI): ci sono tutte le forze politiche, è una bella serata: È una bella serata".Così il deputato di FdI, Giovanni Donzelli parlando a margine della fiaccolata organizzata a Roma per ricordare il dissidente russo Aleksj Navalny, morto in carcere in Siberia, in ...ildolomiti