Sicurezza, Carnevali: “Chi non percepisce quanto è stato fatto è perché vive solo nel suo studio”

(Di sabato 24 febbraio 2024) Bergamo. Una casa della coalizione per una candidata che, dell’ascolto, fa una delle sue caratteristiche principali. Oltre alla partecipazione e al confronto, come ricorda, raggiante, a microfono aperto. E’ la giornata di Elena, della candidata del centrosinistra, che ha inaugurato il suo Point in via Sant’Orsola tra tanti militanti del Pd, il suo partito, volti noti della politica bergamasca appartenenti alla sua area politica e anche rappresentati delle liste che ne sosterranno la candidatura, Lista Gori in primis. Senza dimenticare il sindaco Giorgio Gori e parecchi degli assessori dell’attuale Giunta, alcuni dei quali già quotati per continuare a farne parte laddove la candidata fosse eletta. Un point che racconta molto di, tra led e televisioni, fotografie del suo tour nei quartieri, cartelloni elettorali in bianco e nero, ...