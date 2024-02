Serie C 2023 2024 | il Taranto vince ancora | Catania ko Bene anche Pescara e Rimini nel girone B

Sassuolo - Empoli (2-3) Serie A 2023

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 24 febbraio 2024) La ventottesima giornata dellaha visto andare in scena tre partite alle ore 16:15 di questo pomeriggio. Vittoria pesante nelC per il, che davanti al pubblico amico dello “Iacovone” ha battuto 1-0 ilissandosi momentaneamente al secondo posto a -6 dalla Juve Stabia capolista. I rossoblu di Ezio Capuano si sono imposti grazie al primo gol in maglia tarantina di De Marchi, che al minuto 11 del primo tempo ha risolto una mischia in area di rigore. Tante difficoltà offensive fuori casa per ildi Lucarelli, che da oltre 300 minuti non trova la via del gol lontano dal Massimino. Nel finale comunque i siciliani sono andati vicini al bersaglio grosso in un paio d’occasioni con l’ex di turno Cianci, ma senza trovare fortuna. Con ...