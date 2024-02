Serie C 2023 2024 | il Pescara riparte bene | Lucchese battuta 1-0

Sassuolo - Empoli (2-3) Serie A 2023

(Di sabato 24 febbraio 2024) Ildi Giovanni Bucaro batte 1-0 laall’Adriatico e torna a vincere dopo tre sconfitte consecutive nel girone B di. Dopo le dimissioni di Zeman per motivi di salute, la squadra di casa sale a 44 punti in classifica, mentre larimane a 28 e torna a casa con qualche rimpianto. Sono infatti gli ospiti a sfiorare la rete del vantaggio dopo cinque minuti. Lancio di De Maria, Magnaghi di testa spizza per Disanto che col destro ‘grazia’ Plizzari. Al 20? ilsfiora l’1-0 e lo fa con un mancino di Cuppone che si stampa sulla traversa. Tempo cinque minuti e gli uomini di Bucaro passano in vantaggio. Merito di Merola che svetta di testa su cross dalla sinistra e spedisce la palla all’incrocio dei pali. La...

Tutto pronto per l’inizio della Serie B 2023 / 2024 . Questo weekend riparte il calcio italiano con le prime gare in programma: venerdì 18 agosto, dopo la ... (sportface)

Pareggio d’alta classifica tra Como e Parma (1-1) al termine di una gara che si era subito messa in discesa per i ducali, passati in vantaggio al 3’ con il ... (sportface)

La diretta LIVE di Padova-Arzignano , match valido per la ventottesima giornata della Serie C 2023 / 2024 . Nel girone A torna in campo la seconda della classe e ... (sportface)

Formazioni non ancora annunciate: Como - Parma è valevole per la giornata numero 26 del campionato di Serie B 2023/2024. La partita è in programma il giorno 24 febbraio alle ore 16:15 allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como. Arbitro ...sport.virgilio

Cremonese-Palermo 2-2, grigiorossi in 10 per gran parte della gara strappano il pari con una super rimonta: CREMONA. Oggi pomeriggio alle ore 14:00 in campo allo stadio "Zini" la Serie B 2023/24, la Cremonese sfida il Palermo ...restodelcalcio

Cittadella – Catanzaro 1-2: la doppietta di Iemmello decide la gara: La 26/a giornata del campionato di Serie B 2023/24 ha regalato emozioni forti ai tifosi del Catanzaro, che in trasferta ha sconfitto il Cittadella con un risultato di 2-1. Protagonista indiscusso dell ...soveratonews