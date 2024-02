Serie A, tutti gli anticipi e i posticipi dalla 28esima alla 30esima giornata

(Di sabato 24 febbraio 2024) Milano, 23 febbraio 2024 - Sono ufficiali gli orari didelle giornate del massimo campionato numero 28, 29 e 30, che si svolgeranno dall'8 marzo all'1 aprile. Li ha comunicati inla Lega diA, decidendo anche e soprattutto in base a quelli che saranno gli impegni in Europa delle formazioni italiane (Inter, Napoli e Lazio in Champions League; Roma e Atalanta in Europa League; Fiorentina in Conference League). Fra gli appuntamenti più interessati di questi turni, ecco Bologna-Inter e Juventus-Atalanta28°; Atalanta-Fiorentina e Inter-Napoli29°, e infine Napoli-Atalanta, Lazio-Juventus e Fiorentina-Milan30°. Ecco la 28°Venerdì 8 marzo, ore 20,45: Napoli-Torino ...

Tutto pronto per l’inizio della Serie B 2023 / 2024 . Questo weekend riparte il calcio italiano con le prime gare in programma: venerdì 18 agosto, dopo la ... (sportface)

Pagelle Bologna-Verona 2-0: Fabbian box-to-box, Orsolini punge, Swiderski evanescente: Forse ti può interessare Serie A 2023-2024, presentazione della 26° giornata ... Stasera ci ha messo la testa, in tutti i sensi. Ferguson 6.5: E’ l’anima del centrocampo del Bologna. Quando schiaccia ... sport.virgilio

Age of Empires, 50 milioni di giocatori e tante novità per la serie: Microsoft ha annunciato che la serie di Age of Empires ha totalizzato ad oggi ben cinquanta milioni di giocatori, rivelando le novità in arrivo per il franchise. multiplayer

LIVE – Serie C, 28ª giornata 2023/24: segui tutti gli aggiornamenti dai campi in diretta: ROMA. Ritorna in campo la Serie C con la nona giornata di ritorno della stagione 2023/24. Ecco di seguito il livescore completo dove seguire ... restodelcalcio