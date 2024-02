Serie A | il Bologna non si ferma più | quarto posto sempre più lontano per il Napoli CLASSIFICA

Bologna-Hellas Verona 2-0: quinta vittoria consecutiva dei rossoblù

(Di sabato 24 febbraio 2024) Terminato l’anticipo della ventiseiesima giornata diA, ilincassa altri 3 punti preziosi contro il Verona. Il weekend di campionato si è aperto con l’anticipo della ventiseiesima giornata diA, il match in questione è-Verona. Ildi Thiago Motta riesce nuovamente a conquistare la vittoria, riuscendo ad agguantare ilin. Per il, diventapiù difficile posizionarsi in zona Champions League. Ma la squadra sotto la guida del nuovo allenatore Francesco Calzona, potrebbe ancora avere qualche possibilità di riuscire nell’impresa?A, ilsi allontana dal...

