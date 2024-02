Calcio in Tv, tutte le gare di oggi: continua il 26° turno in Serie A. In campo anche il Barça

Serie A, 26° turno: Sassuolo-Empoli 2-3 (Di sabato 24 febbraio 2024) 17.03 Sassuolo in caduta libera(non vince dal 6 gennaio): gran colpo salvezza Empoli, imbattuto con Nicola (12pt in 6 gare). Colpiscono subito i toscani (11'):spiovente Marin, insacca di testa Luperto. Annullato a Maleh lo 0-2 (controllo col braccio) dopo il palo di Cancellieri.Ci prova Ferrari:largo di poco. Al 54' pareggia Pinamonti su rigore (Ismajli su Tressoldi), al 63' altro penalty (mano Ferrari) ma per gli ospiti:timbra Niang I neroverdi impattano di nuovo al 77' con lo stacco di Ferrari, ma al 94' Bastoni firma il pesante 2-3 dell'Empoli.

Serie A - 26° giornata : probabili formazioni - orari e dove vedere le partite Milano, 23 febbraio 2024 – Archiviati le coppe europee e il recupero Torino-Lazio, è tempo della 26° giornata di Serie A, che verrà inaugurata dalla sfida fra ...

Serie A - 26° giornata : probabili formazioni - orari e dove vedere le partite Serie A oggi - le partite dal 23 al 26 febbraio 2024 - 26° giornata : dove vederle in diretta tv (canali e telecronisti) Torna oggi la Serie A con le partite della 26esima giornata della stagione 2023/2024. Si parte venerdì con un anticipo per concludere con due posticipi lunedì ...

