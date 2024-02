Sergio Mattarella | «Manganelli sui ragazzi esprimono un fallimento»

Mattarella a Piantedosi: «Con i ragazzi i manganelli esprimono un fallimento»

Ho fatto un anno di servizio militare nell'esercito. In tutte le caserme e in tutti gli uffici c'era, come oggi, la fotografia del presidente della ... (today)

Offrì loculi a vittime naufragio Cutro, nominata Commendatore: Così, nella sua casa di Botricello, in provincia di Catanzaro, Nicolina Parisi, 82 anni, commenta con l'ANSA la nomina a Commendatore dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana conferitale dal ... ansa

Il presidente Mattarella conferisce 30 onorificenze per solidarietà e impegno civile: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito trenta onorificenze al Merito della Repubblica. A riceverle sono stati trenta cittadini e cittadine che, più di tutti, si sono si sono ... tg24.sky

Ave Maris Stella: lunedì 26 febbraio incontro con Antonino Masuri, sostenitore dei progetti AVSI in Africa e nel mondo: Lunedì 26 febbraio pv, alle ore 19.30, presso il Salone Ave Maris Stella in via Andrea Bafile 43 a Brindisi si terrà un incontro con Antonino Masuri, Communication and Fundraising Director presso Fond ... brundisium