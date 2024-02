Serena Grandi, gli amori da Panatta a Beppe Ercole

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 24 febbraio 2024), nome d’arte diFaggioli, è un’attrice italiana che ha incantato il pubblico non solo con il suo talento ma anche con la sua presenza scenica, diventando uno dei simboli di sensualità del cinema italiano degli anni ’80 e ’90. Nata il 23 marzo 1956 a Bologna, laha perseguito il sogno di diventare attrice sin dalla giovane età, lasciando il suo lavoro in un laboratorio di analisi per trasferirsi a Roma. Il suo debutto cinematografico avviene con un piccolo ruolo in Mia moglie è una strega (1980), ma è con il film Miranda di Tinto Brass (1985) che diventa un’icona di bellezza e sensualità., tra cinema e vita personale, nata a Bologna, ha iniziato il suo percorso professionale lontano dai riflettori, ...