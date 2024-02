Serena Grandi a Verissimo | “C’è un nuovo uomo nella mia vita” | Video Mediaset

Serena Grandi: "Non credo più agli uomini"

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di sabato 24 febbraio 2024)ha svelato a Silvia Toffanin di avere unamore ovvero: “C’è unmia“. Dopo varie vicissitudini in amore, ora ladecide di tutelarsi di più tanto che nonostante l’interesse, per ora, ciascuno rimane a casa sua. Laha parlato del problema di salute e della gioia per il figlio che ha trovato un buon lavoro e che ha un compagno che ama e che lo ama ed è felice.