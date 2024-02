Sei Nazioni 2024 | l’Irlanda domina anche il Galles | finisce 31-7 a Dublino

Diretta Irlanda - Galles (10-0) - Rugby Sei Nazioni

(Di sabato 24 febbraio 2024) Non si interrompe il dominio delnel Guinness Seidi rugby. Dopo averto Francia e Italia, all’Aviva Stadium diarriva il terzo successo di fila: 31-7 il punteggio con il quale ilnon ha potuto che arrendersi ai XV allenati da Andy Farrell, incassando così il terzo ko dopo quelli contro Scozia e Inghilterra nelle prime due giornate. RISULTATI E CLASSIFICHE IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV Ilha l’ovale nei primi minuti di gioco, ma appenalo recupera si rende pericolosa. Il contrattacco della formazione di casa si chiude con un fallo da parte degli ospiti, con Crowley che non sbaglia il piazzato del 3-0.continua la sua offensiva, arriva a pochi metri dalla linea di meta, ma la ...

