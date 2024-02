Sei Nazioni 2024 | la Scozia fa esultare il pubblico di casa | battuta 30-21 l’Inghilterra

Rugby - Sei Nazioni 2024: la Scozia non lascia scampo all'Inghilterra e vince 30 a 21

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 24 febbraio 2024) Lafa esplodere Murrayfield: nella terza giornata del Seidi rugby i padroni ditrionfano per 30-21 contro, proseguendo con una striscia che era partita già dal 2021 e continuata l’anno scorso, andando a scavalcare il XV della Rosa in classifica del torneo in seconda piazza alle spalle dell’Irlanda ancora im. Partita dura, soprattutto nel primo tempo: Furbank trova la prima meta dopo soli 5?, ma un van der Merwe scatenato trova due mete nel giro di pochi minuti per ribaltare il risultato verso il 17-13 a metà gara (da segnalare anche il drop di Ford). Nella ripresa è ancora lui, Van der Merwe, Man of the Match per distacco, a trovare la terza meta di giornata. Laallunga,prova a chiudere il gap con la meta ...