Segue e palpeggia donna in stazione a Monza, poi aggredisce gli agenti che lo fermano: 28enne arrestato

(Di sabato 24 febbraio 2024) Ha aggredito sessualmente una ragazza adocchiata sul treno. L'hata nelle parti intime. Incubo allaferroviaria. Unamonzese di 27 anni, intorno alle 19, mentre scendeva dal treno per tornare a casa, è stata oggetto di molestie da parte di un. L’uomo l’avrebbeta nelle parti intime più volte, anche mentre lastava risalendo le scale per uscire dalla. A quel punto lasi è ribellata e, uscendo sul piazzale antistante la, ha immediatamente segnalato il fatto a un equipaggio della polizia locale dipresente per il quotidiano presidio dell'area. Ricevuta la segnalazione, glisi sono immediatamente messi alle ricerca ...