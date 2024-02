Se la sinistra sta con chi dà fuoco alla Meloni

Maurizio Crozza nella prima puntata della nuova stagione di Fratelli DI Crozza - in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ - ... (ilgiornaleditalia)

Se la sinistra sta con chi dà fuoco alla Meloni: L'occasione è stata la commemorazione di Valerio Verbano ... episodi di violenza ma è evidente che non abbia il controllo dei suoi sodali e alleati. "La sinistra, che pretende ogni giorno di farci la ... ilgiornale

Occhi puntati sulla Sardegna guardando a Bruxelles. Le tante partite del voto sardo. A destra e a sinistra: Domani urne aperte fino alle 22. Lo spoglio da lunedì mattina. E’ un turno secco. La chiusura dei comizi. Nei sondaggi il testa a testa tra Todde e Truzzu con la “sorpresa” Soru. Chi vince e chi perde ... notizie.tiscali

"L’amministrazione sta svendendo ’I Gessi’": FdI critica l'amministrazione comunale per la gestione della vendita dei locali degli ex Gessi, definendo il caso come simbolo del fallimento della sinistra. Chiedono una ... per la cessione ... ilrestodelcarlino