Scozia-Inghilterra oggi in tv | canale | orario e diretta streaming Sei Nazioni maschile 2024 rugby

Scozia-Inghilterra dove vederla: Sky, DAZN, Mediaset o NOW? Canale tv, diretta streaming e formazioni

(Di sabato 24 febbraio 2024) Sta per terminare l’attesa per, partita valevole per il terzo turno del Guinness Seidi. Gli scozzesi di Gregor Townsend vogliono sfruttare il campo di casa per rialzare la testa dopo la sconfitta incassata contro la Francia, ma serve una grande prestazione per mettere in difficoltà gli avversari. La formazione di Steve Borthwick è infatti reduce dai successi contro Italia e Galles, seppur non senza difficoltà, e vuole crescere ancora in vista delle proswime uscite. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.45 italiane di sabato 24 febbraio allo Scottish Gas Murrayfield di Edimburgo, in(Gran Bretagna). Di seguito, l’e le informazioni ...