Scozia-Inghilterra in tv oggi, Sei Nazioni rugby 2024: programma, orario, streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 24 febbraio 2024) Si disputa trae domani il terzo turno del Guinness Seidie a chiudere ildi questo pomeriggio, a Edimburgo, saranno i padroni di casa dellae l’. Un derby britannico tra due formazioni chiamate a vincere per restare, o rientrare, in corsa per il titolo. L’ha vinto le prime due partite del torneo, senza conquistare però i bonus offensivi, e dunque insegue l’Irlanda a due punti di distanza. Per restare in scia ai campioni in carica e giocarsi tutto nello scontro diretto del 9 marzo a Twickenham, i ragazzi di Steve Borthwick devono però espugnare il difficile campo di Edimburgo. Difficile campo, perché laè una squadra quadrata, di qualità, che ha vinto bene la prima ...