Scontro frontale alle porte della città: tre feriti

(Di sabato 24 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ di treil bilancio di un incidente stradale avvenuto questa notte dopo l’una a Piano Cappelle, a Benevento. Si sono scontrate frontalmente una Fiat Panda e una Nissan Micra. Uno dei passeggeri a bordo dell’utilitaria italiana è rimasto incastrato nell’abitacolo a seguitoviolenza dell’urto che ha contorto le lamiereFiat Panda rendendolo impossibile l’uscita dal mezzo in maniera autonoma. Sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco per liberare il ragazzo grazie all’utilizzo di apposite attrezzature. Liberato il giovane ed affidato ai soccorritori del 118, il giovane è quello che avrebbe subito conseguenze fisiche più gravi per il sinistro. Gli altri due, anch’essi trasportati in Ospedale dal 118 non sembrano essere in gravi condizioni. Sono in corso i ...

SCONTRO FRONTALE NELLA NOTTE A BALLABIO. SERIAMENTE FERITO UN 25ENNE: BALLABIO – Grave incidente stradale intorno alle 22:30 di venerdì a Ballabio, in via Confalonieri, nei pressi della scuola primaria del paese. Per cause in corso di accertamento due auto si sono ... valsassinanews

Schianto sulla Eugubina, forse fatale un’invasione di corsia. Chi erano le vittime: Ieri sono state due le vittime. Pochi chilometri dividono Ponte Felcino da Piccione, dove in due hanno perso la vita ieri pomeriggio, in uno scontro frontale lungo la 298 Eugubina. L’incidente si è ... lanazione

Terribile scontro frontale tra auto, ci sono due vittime: Due uomini sono morti in un incidente a Perugia, nella frazione di Piccione. Secondo la ricostruzione, i due automobilisti stavano percorrendo in direzioni opposte la strada Eugubina quando, per cause ... informazione