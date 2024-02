Scontri a Pisa e a Firenze | il capo della polizia | “Faremo verifiche su quanto accaduto”

Cortei pro-Palestina a Firenze e Pisa, manifestanti caricati - Notizie - Ansa.it

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 24 febbraio 2024), 24 febbraio 2024 – Verificare “con severità e trasparenza”nella giornata di ieri, 23 febbraio, durante i cortei di, dove alcuni studenti sono stati presi a manganellate dalla. Lo dice ilVittorioni, intervenuto ai microfoni del Tg1. "Purtroppo ieri durante i servizi di ordine pubblico ae ai nostri operatori hanno posto in essere delle iniziative che dovranno essere analizzate singolarmente e verificate con severità e trasparenza. Quando le manifestazioni non sono preavvisate o non vengono condivise con la questura, possono verificarsi dei momenti di criticità però questi momenti di criticità non ...