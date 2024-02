Sci alpino | troppa neve in pista | cancellato il super-G femminile in Val di Fassa

Troppa neve sul Passo San Pellegrino: annullato il Super-G femminile in Val di Fassa!

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 24 febbraio 2024) E’ statoil primo dei duegiganti in programma in Val di, sulla“La VolatA” di Passo S. Pellegrino, valido per la Coppa del Mondodi sci. Non hanno avuto altra scelta gli organizzatori, costretti a fare i conti con delle condizioni metereologiche avverse già dagli scorsi giorni. Nella giornata di venerdì 23 febbraio era infatti caduta una quantità significativa die la situazione non è migliorata nella notte. Inevitabile dunque l’annuncio da parte della FIS e del direttore di gara: l’appuntamento è annullato. C’è ancora speranza invece per la gara di domenica 25 febbraio dato che gli addetti sono al lavoro per liberare ladalla tantacaduta e il fondo della ...