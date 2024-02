Sci alpino | startlist superG Val di Fassa 2024 | orario 25 febbraio | tv | programma | streaming | pettorali delle italiane

Sci alpino, startlist gigante Palisades Tahoe: niente diretta tv sulla RAI. Dove vederlo, programma, streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 24 febbraio 2024) Dopo la cancellazione della gara odierna per troppa neve, c’è grande attesa per capire se gli organizzatori riusciranno a garantire il regolare svolgimento delindomattina (ore 11.00) sulla pista “La VolatA” di Passo San Pellegrino e valevole come quartultima tappa stagionale della Coppa del Mondo femminile 2023-di sci. In Val dile ambizioni della squadra italiana sono particolarmente elevate, nonostante l’assenza per infortunio di Sofia Goggia. Fari puntati nello specifico su Federica Brignone e Marta Bassino, in ottima forma dopo gli splendidi risultati conquistati in velocità a Crans Montana, ma attenzione anche a Laura Pirovano e alle outsider Roberta Melesi e Teresa Runggaldier. Di seguito il calendario completo, ildettagliato, ...