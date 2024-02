Sci alpino | start list seconda manche gigante Palisades Tahoe | ci sono Della Vite | De Aliprandini e Vinatzer

Sci alpino, startlist gigante Soldeu 2024: orario, tv, programma, streaming, pettorali delle italiane

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 24 febbraio 2024) Ecco ladeldi, America, valida per la Coppa del Mondo di scimaschile 2023/2024. Tre azzurri nei primi 30 dopo la prima, Descenderanno uno dopo l’altro rispettivamente per 17°, 18° e 19°. Sarà lotta a due per la vittoria con Kristoffersen e Odermatt distanziati di 15 centesimi. Ecco lacompleta.Fadri Janutin (SUI) Patrick Kenney (USA) Lie Atle McGrath (NOR) Leo Anguenot (SUI) Lukas Feurstein (AUT) Alexander Steen Olsen (NOR) Tommy Ford (USA) Sam Maes ...